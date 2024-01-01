قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

OctaMeet هو تطبيق مؤتمرات فيديو آمن وبأسعار معقولة للعمل عن بعد، ويقدم ميزات متقدمة مثل إلغاء الضوضاء ومشاهدة الفيديو المشتركة. من خلال عمليات تكامل التقويم وغرف الاجتماعات وأدوات العرض التقديمي المحسنة، أصبح من السهل التعاون مع أعضاء الفريق. متاح على الويب والهاتف المحمول.

الموقع الإلكتروني: octapull.com

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