OCTAPULL

OCTAPULL

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الموقع الإلكتروني: octapull.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OCTAPULL على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

OctaMeet هو تطبيق مؤتمرات فيديو آمن وبأسعار معقولة للعمل عن بعد، ويقدم ميزات متقدمة مثل إلغاء الضوضاء ومشاهدة الفيديو المشتركة. من خلال عمليات تكامل التقويم وغرف الاجتماعات وأدوات العرض التقديمي المحسنة، أصبح من السهل التعاون مع أعضاء الفريق. متاح على الويب والهاتف المحمول.
الفئات:
Productivity
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: octapull.com

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بدائل

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

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Bitrix24

bitrix24.com

Lark

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