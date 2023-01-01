WebCatalog
Hugo

Hugo

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الموقع الإلكتروني: hugo.team

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hugo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تطبيق ملاحظات اجتماع مركزي وقابل للتنفيذ. إدارة الملاحظات وجداول الأعمال والمهام مع فريقك. أكثر من 20 عملية تكامل لتطبيقات العمل.

الموقع الإلكتروني: hugo.team

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hugo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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