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Qik Meeting هو أذكى تطبيق للاتصالات التجارية والتعاون الموحد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم. فهو يُنشئ تلقائيًا محاضر كل اجتماع وينظم جميع بيانات اتصالات الأعمال في مكان واحد سواء كان العمل يتم عبر الإنترنت أو شخصيًا أو مختلطًا.

الموقع الإلكتروني: qikmeeting.com

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