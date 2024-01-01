Qik Meeting

Qik Meeting

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الموقع الإلكتروني: qikmeeting.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Qik Meeting على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Qik Meeting هو أذكى تطبيق للاتصالات التجارية والتعاون الموحد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم. فهو يُنشئ تلقائيًا محاضر كل اجتماع وينظم جميع بيانات اتصالات الأعمال في مكان واحد سواء كان العمل يتم عبر الإنترنت أو شخصيًا أو مختلطًا.
الفئات:
Business
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: qikmeeting.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Qik Meeting. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Microsoft Teams

microsoft.com

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Google Meet

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Skype

Skype

skype.com

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Slack

slack.com

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TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

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Element

Element

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