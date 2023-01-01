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Cisco Webex Teams

Cisco Webex Teams

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الموقع الإلكتروني: webex.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cisco Webex Teams على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

سواء أثناء التنقل أو في المكتب أو معًا في غرفة الاجتماعات، تساعد Webex Teams في تسريع المشاريع وبناء علاقات أفضل وحل تحديات الأعمال. إنه يحتوي على جميع أدوات التعاون الجماعي التي تحتاجها لمواصلة العمل للأمام ويتصل بالأدوات الأخرى التي تستخدمها لتبسيط الحياة.

الموقع الإلكتروني: webex.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cisco Webex Teams. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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