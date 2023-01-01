Cisco Webex Teams

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سواء أثناء التنقل أو في المكتب أو معًا في غرفة الاجتماعات، تساعد Webex Teams في تسريع المشاريع وبناء علاقات أفضل وحل تحديات الأعمال. إنه يحتوي على جميع أدوات التعاون الجماعي التي تحتاجها لمواصلة العمل للأمام ويتصل بالأدوات الأخرى التي تستخدمها لتبسيط الحياة.

الموقع الإلكتروني: webex.com

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