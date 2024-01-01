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Cosmos Video

Cosmos Video

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: cosmos.video

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cosmos Video على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعاون في الوقت الحالي مع فريقك البعيد مساحات اجتماعات الفريق مصممة للفرق البعيدة للتعاون في الوقت الحالي دون إزعاج. قل وداعًا لانتظار الردود أو جدولة المكالمات أو مشاركة روابط الاجتماعات.

الموقع الإلكتروني: cosmos.video

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cosmos Video. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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