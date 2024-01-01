TelebuJoin عبارة عن منصة اجتماعات سحابية عبر الإنترنت تساعدك على الاتصال والمناقشة وبناء العلاقات من أي مكان وأثناء التنقل. يوفر لك الانضمام القدرة على عقد مؤتمرات فيديو واستضافة ندوات عبر الإنترنت وأحداث البث. ميزات مؤتمرات الفيديو انقر للانضمام لا توجد تنزيلات مطلوبة للمضيف أو المشاركين. فقط اضغط على الرابط للانضمام. ندوات عبر الإنترنت تفاعلية تواصل مع حشد كبير باستخدام ندوات عبر الإنترنت وتفاعل مع المشاركين مشاركة الشاشة تعاون على أفكار جديدة مع خيارات مشاركة الشاشة السهلة دردشة جماعية تحدث إلى فرقك على الفور. تمكين مشاركة الملفات وأرشفة المشاركين المستجيبين للهاتف المحمول أثناء المكالمة أثناء التنقل. عناصر تحكم متقدمة في المكالمات، تسجيل المكالمات، وقفل الغرف، وكتم صوت الأعضاء، وتنزيل نصوص الدردشة، والمزيد من الميزات للندوات عبر الإنترنت. انقر للانضمام. لا يلزم تنزيلات للمضيف أو المشاركين. فقط اضغط على الرابط للانضمام. مشاركة الشاشة تعاون على أفكار جديدة من خلال خيارات مشاركة الشاشة السهلة، دردشة جماعية، تحدث إلى فرقك على الفور. تمكين مشاركة الملفات وأرشفة المشاركين المستجيبين للهاتف المحمول أثناء المكالمة أثناء التنقل. عناصر التحكم المتقدمة في المكالمات، تسجيل المكالمات، وقفل الغرف، وكتم صوت الأعضاء، وتنزيل نصوص الدردشة والمزيد من خلال رفع اليد. تفاعل مع المشاركين في الندوة عبر الويب باستخدام ميزة رفع اليد

الموقع الإلكتروني: join.telebu.com

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