TelebuJoin

TelebuJoin

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الموقع الإلكتروني: join.telebu.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TelebuJoin على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

TelebuJoin عبارة عن منصة اجتماعات سحابية عبر الإنترنت تساعدك على الاتصال والمناقشة وبناء العلاقات من أي مكان وأثناء التنقل. يوفر لك الانضمام القدرة على عقد مؤتمرات فيديو واستضافة ندوات عبر الإنترنت وأحداث البث. ميزات مؤتمرات الفيديو انقر للانضمام لا توجد تنزيلات مطلوبة للمضيف أو المشاركين. فقط اضغط على الرابط للانضمام. ندوات عبر الإنترنت تفاعلية تواصل مع حشد كبير باستخدام ندوات عبر الإنترنت وتفاعل مع المشاركين مشاركة الشاشة تعاون على أفكار جديدة مع خيارات مشاركة الشاشة السهلة دردشة جماعية تحدث إلى فرقك على الفور. تمكين مشاركة الملفات وأرشفة المشاركين المستجيبين للهاتف المحمول أثناء المكالمة أثناء التنقل. عناصر تحكم متقدمة في المكالمات، تسجيل المكالمات، وقفل الغرف، وكتم صوت الأعضاء، وتنزيل نصوص الدردشة، والمزيد من الميزات للندوات عبر الإنترنت. انقر للانضمام. لا يلزم تنزيلات للمضيف أو المشاركين. فقط اضغط على الرابط للانضمام. مشاركة الشاشة تعاون على أفكار جديدة من خلال خيارات مشاركة الشاشة السهلة، دردشة جماعية، تحدث إلى فرقك على الفور. تمكين مشاركة الملفات وأرشفة المشاركين المستجيبين للهاتف المحمول أثناء المكالمة أثناء التنقل. عناصر التحكم المتقدمة في المكالمات، تسجيل المكالمات، وقفل الغرف، وكتم صوت الأعضاء، وتنزيل نصوص الدردشة والمزيد من خلال رفع اليد. تفاعل مع المشاركين في الندوة عبر الويب باستخدام ميزة رفع اليد
الفئات:
Business
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: join.telebu.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TelebuJoin. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

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mocospace.com

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Natter

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