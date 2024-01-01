Samesurf عبارة عن منصة تعاون في الوقت الفعلي حاصلة على براءة اختراع تمكن العديد من الأشخاص من التفاعل مع نفس التجارب عبر الإنترنت في الوقت الفعلي من أي جهاز أو متصفح دون تثبيت أو تشفير. يعتبر Samesurf على نطاق واسع مخترع التصفح المشترك الحديث، كما يمكّن المشاركين من (1) تحميل المستندات ومقاطع الفيديو ومشاركتها على الفور (2) التحدث أو الدردشة المرئية عبر VOIP وخطوط الهاتف (3) تنقيح حقول الإدخال الحساسة أو عناصر الشاشة الأخرى ( 4) مشاركة المحتوى غير المتصل بالإنترنت (5) تحليلات Garner المتعمقة (6) تسجيل الجلسات يدعم Samesurf مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام التي تشمل المبيعات والدعم والتدريب والتطبيب عن بعد والاجتماعات الافتراضية. يعتبر Samesurf على نطاق واسع مخترع التصفح المشترك الحديث، كما يمكّن المشاركين من (1) تحميل المستندات ومقاطع الفيديو ومشاركتها على الفور (2) التحدث أو الدردشة المرئية عبر VOIP وخطوط الهاتف (3) تنقيح حقول الإدخال الحساسة أو الشاشات الأخرى العناصر (4) مشاركة المحتوى غير المتصل بالإنترنت (5) تحليلات Garner المتعمقة (6) تسجيل الجلسات يدعم Samesurf مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام التي تشمل المبيعات والدعم والتدريب والتطبيب عن بعد والاجتماعات الافتراضية.

الموقع الإلكتروني: samesurf.com

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