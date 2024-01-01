Samesurf

Samesurf

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: samesurf.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Samesurf على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Samesurf عبارة عن منصة تعاون في الوقت الفعلي حاصلة على براءة اختراع تمكن العديد من الأشخاص من التفاعل مع نفس التجارب عبر الإنترنت في الوقت الفعلي من أي جهاز أو متصفح دون تثبيت أو تشفير. يعتبر Samesurf على نطاق واسع مخترع التصفح المشترك الحديث، كما يمكّن المشاركين من (1) تحميل المستندات ومقاطع الفيديو ومشاركتها على الفور (2) التحدث أو الدردشة المرئية عبر VOIP وخطوط الهاتف (3) تنقيح حقول الإدخال الحساسة أو عناصر الشاشة الأخرى ( 4) مشاركة المحتوى غير المتصل بالإنترنت (5) تحليلات Garner المتعمقة (6) تسجيل الجلسات يدعم Samesurf مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام التي تشمل المبيعات والدعم والتدريب والتطبيب عن بعد والاجتماعات الافتراضية. يعتبر Samesurf على نطاق واسع مخترع التصفح المشترك الحديث، كما يمكّن المشاركين من (1) تحميل المستندات ومقاطع الفيديو ومشاركتها على الفور (2) التحدث أو الدردشة المرئية عبر VOIP وخطوط الهاتف (3) تنقيح حقول الإدخال الحساسة أو الشاشات الأخرى العناصر (4) مشاركة المحتوى غير المتصل بالإنترنت (5) تحليلات Garner المتعمقة (6) تسجيل الجلسات يدعم Samesurf مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام التي تشمل المبيعات والدعم والتدريب والتطبيب عن بعد والاجتماعات الافتراضية.
الفئات:
Business
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: samesurf.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Samesurf. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

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spikenow.com

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Zoho Meeting

zoho.com

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Prensa Libre

Prensa Libre

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Dagens Nyheter

Dagens Nyheter

dn.se

Apizee

Apizee

apizee.com

LiveWebinar

LiveWebinar

livewebinar.com

Zight

Zight

zight.com

InPrivy

InPrivy

inprivy.io

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