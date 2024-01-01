Apizee

Apizee

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: apizee.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Apizee على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

دردشة فيديو مباشرة ومشاركة الشاشة والتصفح المشترك لفرق المبيعات والدعم. تقدم Apizee حلول المشاركة المرئية، مما يساعد الشركات على حل مشكلات العملاء المعقدة بشكل أسرع من خلال الدعم البصري المخصص. تجمع Apizee دردشة الفيديو ومشاركة الشاشة والتصفح المشترك في حل SaaS واحد متصل بمنصات المبيعات والدعم الرائدة مثل Salesforce وZendesk. توفر Apizee منصة لتجربة العملاء لخصوصية البيانات أولاً مستضافة في أوروبا والتي تتراوح من وكيل واحد إلى عدة فرق وآلاف المستخدمين.
الفئات:
Business
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: apizee.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Apizee. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

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Lang.ai US

Lang.ai US

lang.ai

RecCloud

RecCloud

reccloud.com

Qlik

Qlik

qlik.com

Revolver

Revolver

userevolver.com

Lang.ai EU

Lang.ai EU

lang.ai

Chatwork

Chatwork

chatwork.com

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