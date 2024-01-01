قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

دردشة فيديو مباشرة ومشاركة الشاشة والتصفح المشترك لفرق المبيعات والدعم. تقدم Apizee حلول المشاركة المرئية، مما يساعد الشركات على حل مشكلات العملاء المعقدة بشكل أسرع من خلال الدعم البصري المخصص. تجمع Apizee دردشة الفيديو ومشاركة الشاشة والتصفح المشترك في حل SaaS واحد متصل بمنصات المبيعات والدعم الرائدة مثل Salesforce وZendesk. توفر Apizee منصة لتجربة العملاء لخصوصية البيانات أولاً مستضافة في أوروبا والتي تتراوح من وكيل واحد إلى عدة فرق وآلاف المستخدمين.

الموقع الإلكتروني: apizee.com

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