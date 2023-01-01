WebCatalog
InPrivy

InPrivy

inprivy.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من InPrivy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يمكنك مشاركة المعلومات الحساسة بسهولة مع زملاء العمل والعملاء والأصدقاء والعائلة. استخدم InPrivy لمشاركة كلمات المرور والمعلومات الحساسة الأخرى بطريقة آمنة. أنشئ رابطًا آمنًا سيتم إلغاؤه بمجرد فتحه بواسطة المستلم (يتوفر المزيد من الخيارات). منع بياناتك السرية من أن تظل مرئية بالكامل في محادثات البريد الإلكتروني أو الدردشات. InPrivy - مشاركة آمنة وسهلة.

الموقع الإلكتروني: inprivy.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ InPrivy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

tlk.io

tlk.io

tlk.io

Cloaksys

Cloaksys

cloaksys.com

Filemail

Filemail

filemail.com

Calcapp

Calcapp

creator.calcapp.net

MailTumble

MailTumble

app.mailtumble.com

Life360

Life360

app.life360.com

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Spokeo

Spokeo

spokeo.com

Golem

Golem

app.golem.chat

hide.me Password Generator

hide.me Password Generator

hide.me

ZipMessage

ZipMessage

zipmessage.com

Kinnect

Kinnect

app.kinnect.us

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية