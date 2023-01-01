Life360 Inc. هي شركة تكنولوجيا معلومات مقرها سان فرانسيسكو تقدم خدمات تعتمد على الموقع، بما في ذلك المشاركة والإشعارات، للمستهلكين على مستوى العالم. خدمتها الرئيسية تسمى Life360، وهو تطبيق للتواصل الاجتماعي العائلي تم إصداره في عام 2008. وهي خدمة تعتمد على الموقع مصممة بشكل أساسي لتمكين الأصدقاء وأفراد العائلة من مشاركة مواقعهم مع بعضهم البعض.

الموقع الإلكتروني: life360.com

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