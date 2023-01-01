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Life360

Life360

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الموقع الإلكتروني: life360.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Life360 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Life360 Inc. هي شركة تكنولوجيا معلومات مقرها سان فرانسيسكو تقدم خدمات تعتمد على الموقع، بما في ذلك المشاركة والإشعارات، للمستهلكين على مستوى العالم. خدمتها الرئيسية تسمى Life360، وهو تطبيق للتواصل الاجتماعي العائلي تم إصداره في عام 2008. وهي خدمة تعتمد على الموقع مصممة بشكل أساسي لتمكين الأصدقاء وأفراد العائلة من مشاركة مواقعهم مع بعضهم البعض.

الموقع الإلكتروني: life360.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Life360. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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