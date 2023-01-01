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الموقع الإلكتروني: pinterest.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pinterest على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Pinterest هي خدمة مشاركة صور ووسائط اجتماعية أمريكية مصممة لتمكين حفظ واكتشاف المعلومات (على وجه التحديد "الأفكار") على شبكة الويب العالمية باستخدام الصور، وعلى نطاق أصغر، صور GIF المتحركة ومقاطع الفيديو، في شكل لوحات تعليق. تم إنشاء الموقع بواسطة Ben Silbermann وPaul Sciarra وEvan Sharp وكان لديه أكثر من 400 مليون مستخدم نشط شهريًا اعتبارًا من أغسطس 2020. ويتم تشغيله بواسطة Pinterest, Inc.، ومقرها سان فرانسيسكو.

الموقع الإلكتروني: pinterest.com

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