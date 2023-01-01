قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Pinterest هي خدمة مشاركة صور ووسائط اجتماعية أمريكية مصممة لتمكين حفظ واكتشاف المعلومات (على وجه التحديد "الأفكار") على شبكة الويب العالمية باستخدام الصور، وعلى نطاق أصغر، صور GIF المتحركة ومقاطع الفيديو، في شكل لوحات تعليق. تم إنشاء الموقع بواسطة Ben Silbermann وPaul Sciarra وEvan Sharp وكان لديه أكثر من 400 مليون مستخدم نشط شهريًا اعتبارًا من أغسطس 2020. ويتم تشغيله بواسطة Pinterest, Inc.، ومقرها سان فرانسيسكو.

الموقع الإلكتروني: pinterest.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pinterest. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.