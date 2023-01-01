TuneIn هي خدمة بث صوتي أمريكية تقدم الأخبار المباشرة والراديو والرياضة والموسيقى والبودكاست لأكثر من 60 مليون مستخدم نشط شهريًا. اعتبارًا من عام 2019، أصبح لدى TuneIn أكثر من 75 مليون مستخدم نشط شهريًا. يتم تشغيل TuneIn بواسطة شركة TuneIn Inc التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تأسست الشركة على يد بيل مور في عام 2002 باسم RadioTime في دالاس، تكساس. يمكن للمستخدمين الاستماع إلى الراديو على موقع TuneIn الإلكتروني، أو استخدام تطبيق جوال، أو مكبر صوت ذكي، أو أي جهاز آخر مدعوم. اعتبارًا من عام 2016، كان TuneIn متاحًا أيضًا في أكثر من 55 طرازًا من المركبات. في عام 2013، جمعت الشركة ما يزيد عن 47 مليون دولار أمريكي من تمويل المشاريع من شركاء المشاريع المؤسسية، وسيكويا كابيتال، وجي في، وجنرال كاتاليست بارتنرز، وأيكون فنتشرز.

الموقع الإلكتروني: tunein.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TuneIn. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.