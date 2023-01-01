Mixcloud هي خدمة بث موسيقى بريطانية عبر الإنترنت تسمح بالاستماع وتوزيع البرامج الإذاعية ومزيج الدي جي والبودكاست، والتي يتم حشدها من قبل المستخدمين المسجلين. ومن بين مستخدميها البارزين Wired، وHarvard Business School، وTED Talks، وBarak Obama. في أبريل 2018، أعلنت Mixcloud أنها أغلقت مبلغ 11.5 مليون دولار من شركة WndrCo LLC، وهي شركة قابضة مقرها في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو تستثمر في أعمال الإعلام والتكنولوجيا على المدى الطويل. سيمول التمويل توسع Mixcloud عالميًا. جيفري كاتزنبرج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة DreamWorks Animation، هو شريك مؤسس في WndrCo.

الموقع الإلكتروني: mixcloud.com

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