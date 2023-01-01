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TED

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الموقع الإلكتروني: ted.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

محادثات TED عبارة عن مقاطع فيديو مؤثرة من متحدثين خبراء في التعليم والأعمال والعلوم والتكنولوجيا والإبداع، مع ترجمة لأكثر من 100 لغة. أفكار مجانية للبث والتنزيل.

الموقع الإلكتروني: ted.com

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