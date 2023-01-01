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iHeart

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الموقع الإلكتروني: iheart.com

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iHeartRadio هي منصة أمريكية للبث والبودكاست والبث الإذاعي المجاني مملوكة لشركة iHeartMedia، Inc.. تأسست في أبريل 2008. اعتبارًا من عام 2019، تعمل iHeartRadio كعلامة تجارية وطنية شاملة لشبكة راديو iHeartMedia التي تجمع أكثر من 850 محطة إذاعية محلية من iHeartMedia عبر الولايات المتحدة. الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مئات المحطات الأخرى من مختلف الوسائط الأخرى (مع شركات مثل Cumulus Media وCox Radio وBeasley Broadcast Group التي تستخدم هذه الخدمة أيضًا). تتضمن الخدمة أكثر من 250.000 ملف بودكاست، وتوفر نظام التوصية بالموسيقى ووظيفة عند الطلب، وتسمح للمستمعين بحفظ الأغاني وإعادة تشغيلها من البث المباشر في قوائم التشغيل الرقمية. تتطلب الميزات عند الطلب رسوم اشتراك. يتوفر iHeartRadio عبر أكثر من 250 منصة و2000 جهاز بما في ذلك مكبرات الصوت الذكية والشرطات التلقائية الرقمية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء والهواتف الذكية والمساعدين الافتراضيين وأجهزة التلفزيون ووحدات تحكم الألعاب. أطلقت iHeartRadio أحداثًا بارزة ذات علامة تجارية وطنية بدءًا من مهرجان iHeartRadio Music Festival الافتتاحي في عام 2011. وتشمل أحداث iHeartRadio الرئيسية الأخرى iHeartRadio Fiesta Latina، ومهرجان iHeartCountry، وiHeartRadio ALTer Ego، وجولة iHeartRadio Jingle Ball Tour الوطنية، وiHeartRadio Wango Tango، وجوائز iHeartRadio الموسيقية. يستضيف iHeartRadio بانتظام عروضًا حميمة في مسارح iHeartRadio في لوس أنجلوس ونيويورك.

الموقع الإلكتروني: iheart.com

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