Sylaps

Sylaps

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: sylaps.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sylaps على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعاون فوري في اجتماعات الصوت والفيديو. الأمر بسيط مثل فتح رابط للانضمام إلى اجتماع على متصفح الويب والأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب. لم تعد بحاجة إلى إزعاج جهات الاتصال الخاصة بك من خلال تثبيت المكونات الإضافية. فقط أرسل لهم الرابط. المكالمات الصوتية ومؤتمرات الفيديو ونقل الملفات ومشاركة الشاشة. خدمة آمنة الكل في واحد. يتم تشفير جميع بياناتك ونؤكد لك جودة صوت وفيديو عالية الجودة ومشاركة الشاشة ونقل الملفات بشكل غير محدود.
الفئات:
Productivity
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: sylaps.com

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Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

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Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

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Zoho Cliq

Zoho Cliq

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TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

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