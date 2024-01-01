ezTalks

ezTalks

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: eztalks.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ezTalks على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ezTalks متخصصة في تقديم حلول مؤتمرات الويب ومؤتمرات الفيديو الموثوقة. إنه يوفر برامج سحابية ومحلية مع ميزات قوية مثل الدردشة الصوتية/الفيديو عالية الدقة والرسائل الفورية ومشاركة الشاشة والتسجيل والسبورة البيضاء، وما إلى ذلك. كما أنه يوفر أجهزة مؤتمرات فيديو عالية الجودة مدمجة مع البرامج وتقدم خدمة بسيطة ونهائية تجربة الاجتماع. يهدف ezTalks إلى جعل اجتماعاتك أسهل وأكثر تعاونية.
الفئات:
Business
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: eztalks.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ezTalks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

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Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

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Zoho Cliq

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TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

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zoho.com

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