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ezTalks متخصصة في تقديم حلول مؤتمرات الويب ومؤتمرات الفيديو الموثوقة. إنه يوفر برامج سحابية ومحلية مع ميزات قوية مثل الدردشة الصوتية/الفيديو عالية الدقة والرسائل الفورية ومشاركة الشاشة والتسجيل والسبورة البيضاء، وما إلى ذلك. كما أنه يوفر أجهزة مؤتمرات فيديو عالية الجودة مدمجة مع البرامج وتقدم خدمة بسيطة ونهائية تجربة الاجتماع. يهدف ezTalks إلى جعل اجتماعاتك أسهل وأكثر تعاونية.

الموقع الإلكتروني: eztalks.com

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