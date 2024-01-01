Mitel MiCollab

Mitel MiCollab

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الموقع الإلكتروني: mitel.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mitel MiCollab على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Mitel MiCollab عبارة عن منصة للتعاون المؤسسي تعمل على تشغيل الاتصالات بشكل آمن وسريع عندما تحتاج إليها، أينما كنت. الفوائد الرئيسية - كل ما تحتاجه في مكان واحد - تطبيق واحد للصوت والفيديو والمراسلة والتواجد والمؤتمرات والتنقل والتعاون الجماعي - أجهزة متعددة، تجربة واحدة - تجربة اتصالات متسقة عبر جميع أجهزتك - زيادة إنتاجية الأعمال - مع حلول موحدة الخدمة، وقضاء وقت أقل في محاولة الاتصال ومزيد من الوقت في الاتصالات الإنتاجية - تسخير قوة الفرق - مواكبة المشاريع، والبقاء على اتصال مع الزملاء، وتعزيز تبادل المعرفة والأفكار عبر صوامع الأعمال - عمليات النشر البسيطة: نشر رموز QR لتبسيط العملية المميزات - اتصالات موحدة وتعاون جماعي - متوفر لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac والويب والأجهزة المحمولة - تصميم الهاتف المحمول أولاً - مكالمات صوتية ومرئية في الوقت الفعلي - مؤتمرات صوتية مع مشاركة الويب - الوصول إلى رقم واحد - رنين متزامن / التوأمة المتنقلة - مساحات العمل التعاونية - الدردشة الفردية والجماعية - التعليقات التوضيحية للملفات - الهاتف الرقمي WebRTC - تكامل Outlook® والتقويم - مشاركة الملفات والشاشة - طبقات متعددة من الأمان - دعم متعدد المناطق / اللغات
الفئات:
Business
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: mitel.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mitel MiCollab. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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