Mitel MiCollab عبارة عن منصة للتعاون المؤسسي تعمل على تشغيل الاتصالات بشكل آمن وسريع عندما تحتاج إليها، أينما كنت. الفوائد الرئيسية - كل ما تحتاجه في مكان واحد - تطبيق واحد للصوت والفيديو والمراسلة والتواجد والمؤتمرات والتنقل والتعاون الجماعي - أجهزة متعددة، تجربة واحدة - تجربة اتصالات متسقة عبر جميع أجهزتك - زيادة إنتاجية الأعمال - مع حلول موحدة الخدمة، وقضاء وقت أقل في محاولة الاتصال ومزيد من الوقت في الاتصالات الإنتاجية - تسخير قوة الفرق - مواكبة المشاريع، والبقاء على اتصال مع الزملاء، وتعزيز تبادل المعرفة والأفكار عبر صوامع الأعمال - عمليات النشر البسيطة: نشر رموز QR لتبسيط العملية المميزات - اتصالات موحدة وتعاون جماعي - متوفر لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac والويب والأجهزة المحمولة - تصميم الهاتف المحمول أولاً - مكالمات صوتية ومرئية في الوقت الفعلي - مؤتمرات صوتية مع مشاركة الويب - الوصول إلى رقم واحد - رنين متزامن / التوأمة المتنقلة - مساحات العمل التعاونية - الدردشة الفردية والجماعية - التعليقات التوضيحية للملفات - الهاتف الرقمي WebRTC - تكامل Outlook® والتقويم - مشاركة الملفات والشاشة - طبقات متعددة من الأمان - دعم متعدد المناطق / اللغات

الموقع الإلكتروني: mitel.com

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