StartMeeting

StartMeeting

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الموقع الإلكتروني: startmeeting.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من StartMeeting على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقدم StartMeeting® خدمات مؤتمرات صوتية وفيديو غير محدودة لمساحة المؤسسة. ولأننا شركة نقل وشبكة مؤتمرات، فإننا قادرون على إحداث تغيير جذري في السوق بأسعار تحويلية حقيقية. نحن نقدم حزمة تسعير رائدة في الصناعة بقيمة 12.95 دولارًا شهريًا/مضيفًا لمساحة الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولدينا أيضًا حزمة ثورية حقًا بقيمة 6000 دولار شهريًا لعملاء المؤسسات الكبيرة. تتيح الحزمة البالغة 6000 دولار شهريًا للمؤسسات من أي حجم أن يكون لديها عدد غير محدود من المضيفين، كل ذلك مقابل سعر شهري ثابت. مع تسعير كل مضيف وعدد غير محدود من المضيفين، ستحصل على أداة تعاون سهلة الاستخدام ستوفر لك ولفريقك مؤتمرات صوتية وفيديو غير محدودة بجودة عالية الدقة ومشاركة الشاشة. يتضمن كل حساب أيضًا ما يلي: • مؤتمرات الصوت والفيديو عالية الدقة لما يصل إلى 1000 مشارك • مشاركة الشاشة والرسم • تسجيل الاجتماعات وتشغيلها • 10 غيغابايت من مساحة التخزين • الاحتفاظ بالموسيقى والترحيبات المخصصة • جدار اجتماعات مخصص • أرقام اتصال داخل البلد لـ 65 دولة... والعدد في ازدياد مع StartMeeting®، يمكنك الوصول إلى واحدة من أكبر الشركات في مجال عقد المؤتمرات. منذ عام 2001، قامت شبكتنا بإجراء أكثر من ملياري مكالمة جماعية حول العالم، مما يجعلنا ثاني أكبر شبكة مؤتمرات في العالم. هذا الحجم والمقياس هما ما يتيح لنا تقديم الأسعار التي نقدمها وأيضًا ما ساعدنا في بناء مثل هذا التطبيق المبسط على مستوى المؤسسات. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.startmeeting.com أو اتصل بالرقم (844) 800-4000.
الفئات:
Business
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: startmeeting.com

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