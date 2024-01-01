MyOwnConference

MyOwnConference

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الموقع الإلكتروني: myownconference.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MyOwnConference على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

حل قوي للندوات عبر الإنترنت ومؤتمرات الفيديو. دعم ما يصل إلى 10000 من الحضور مع وقت تشغيل رائد في السوق بنسبة 99.98%. لا يلزم التثبيت مع إمكانية الوصول من أي جهاز أو متصفح (يدعم 16 لغة). يمكنك العثور على جميع ميزاتك المفضلة بما في ذلك الأسئلة والأجوبة والدردشة المباشرة ومشاركة الشاشة والتسجيل السحابي والاختبارات والسبورة البيضاء وغير ذلك الكثير. يقدم MyOwnConference حسابًا مجانيًا يضم ما يصل إلى 20 مشاركًا ويمكن استخدامه مدى الحياة.
الفئات:
Business
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: myownconference.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MyOwnConference. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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Microsoft Teams

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Google Meet

Google Meet

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Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

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Zoho Cliq

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TeamViewer Web

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Whereby

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Element

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StartMeeting

startmeeting.com

Free Conference Call

Free Conference Call

freeconferencecall.com

Sylaps

Sylaps

sylaps.com

RecCloud

RecCloud

reccloud.com

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