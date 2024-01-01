حل قوي للندوات عبر الإنترنت ومؤتمرات الفيديو. دعم ما يصل إلى 10000 من الحضور مع وقت تشغيل رائد في السوق بنسبة 99.98%. لا يلزم التثبيت مع إمكانية الوصول من أي جهاز أو متصفح (يدعم 16 لغة). يمكنك العثور على جميع ميزاتك المفضلة بما في ذلك الأسئلة والأجوبة والدردشة المباشرة ومشاركة الشاشة والتسجيل السحابي والاختبارات والسبورة البيضاء وغير ذلك الكثير. يقدم MyOwnConference حسابًا مجانيًا يضم ما يصل إلى 20 مشاركًا ويمكن استخدامه مدى الحياة.

الموقع الإلكتروني: myownconference.com

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