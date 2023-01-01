Cisco Webex Meetings

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يعد Cisco Webex الحل المؤسسي الرائد لعقد مؤتمرات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت ومشاركة الشاشة والندوات عبر الإنترنت. مؤتمرات الويب والمكالمات السحابية والمعدات.

الموقع الإلكتروني: webex.com

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