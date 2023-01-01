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Cisco Webex Meetings

Cisco Webex Meetings

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الموقع الإلكتروني: webex.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cisco Webex Meetings على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد Cisco Webex الحل المؤسسي الرائد لعقد مؤتمرات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت ومشاركة الشاشة والندوات عبر الإنترنت. مؤتمرات الويب والمكالمات السحابية والمعدات.

الموقع الإلكتروني: webex.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cisco Webex Meetings. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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