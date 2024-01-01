RemoteMeeting

RemoteMeeting

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: remotemeeting.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RemoteMeeting على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

RemoteMeeting هو حل سهل وفعال لعقد مؤتمرات الفيديو. استخدم متصفحك لبدء مؤتمرات الفيديو والانضمام إليها. لا حاجة لتطبيق مخصص، كل ذلك من متصفحك. قم بعرض سطح المكتب الخاص بك، وشارك المستندات، وقم بوضع علامة عليها بشكل تفاعلي. إنشاء دقيقة اجتماع آلية وتسجيلها لمراجعتها لاحقًا. يمكن لـ RemoteMeeting اكتشاف مكبر الصوت تلقائيًا وتثبيته على الشاشة الرئيسية للحصول على تجربة غامرة أكثر.
الفئات:
Productivity
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: remotemeeting.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RemoteMeeting. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

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