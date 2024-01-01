قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

RemoteMeeting هو حل سهل وفعال لعقد مؤتمرات الفيديو. استخدم متصفحك لبدء مؤتمرات الفيديو والانضمام إليها. لا حاجة لتطبيق مخصص، كل ذلك من متصفحك. قم بعرض سطح المكتب الخاص بك، وشارك المستندات، وقم بوضع علامة عليها بشكل تفاعلي. إنشاء دقيقة اجتماع آلية وتسجيلها لمراجعتها لاحقًا. يمكن لـ RemoteMeeting اكتشاف مكبر الصوت تلقائيًا وتثبيته على الشاشة الرئيسية للحصول على تجربة غامرة أكثر.

الموقع الإلكتروني: remotemeeting.com

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