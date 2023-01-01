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RecordCast هو مسجل شاشة ومحرر فيديو الكل في واحد لمساعدتك على تسجيل فيديو من الشاشة وتحرير الفيديو الخاص بك. يمكنك تسجيل الشاشة بأكملها أو نافذة تطبيق معينة أو علامة تبويب المتصفح حسب الرغبة، دون تنزيل أي برامج أو ملحقات.

الموقع الإلكتروني: recordcast.com

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