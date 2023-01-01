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RecordCast

RecordCast

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الموقع الإلكتروني: recordcast.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RecordCast على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

RecordCast هو مسجل شاشة ومحرر فيديو الكل في واحد لمساعدتك على تسجيل فيديو من الشاشة وتحرير الفيديو الخاص بك. يمكنك تسجيل الشاشة بأكملها أو نافذة تطبيق معينة أو علامة تبويب المتصفح حسب الرغبة، دون تنزيل أي برامج أو ملحقات.

الموقع الإلكتروني: recordcast.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RecordCast. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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