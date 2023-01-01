WebCatalog

Screencastify

Screencastify

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: screencastify.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Screencastify على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Screencastify is the leading screen recorder for Chrome. Install the extension to record, edit, and share videos in seconds. Create video class assignments, training and tutorials, and make business communication faster.

الموقع الإلكتروني: screencastify.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Screencastify. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

RecordCast

RecordCast

recordcast.com

Loom

Loom

loom.com

Soapbox

Soapbox

wistia.com

HG Insights

HG Insights

hginsights.com

Clipchamp

Clipchamp

clipchamp.com

CloudApp

CloudApp

getcloudapp.com

Screenapp

Screenapp

screenapp.io

Animoto

Animoto

animoto.com

Weet

Weet

weet.co

Sumoaudio

Sumoaudio

sumo.app

tl;dv

tl;dv

tldv.io

Google Recorder

Google Recorder

recorder.google.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.