Screencastify is the leading screen recorder for Chrome. Install the extension to record, edit, and share videos in seconds. Create video class assignments, training and tutorials, and make business communication faster.

