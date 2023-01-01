Screencastify
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الموقع الإلكتروني: screencastify.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Screencastify على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Screencastify is the leading screen recorder for Chrome. Install the extension to record, edit, and share videos in seconds. Create video class assignments, training and tutorials, and make business communication faster.
الموقع الإلكتروني: screencastify.com
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