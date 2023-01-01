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MASV

MASV

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الموقع الإلكتروني: massive.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MASV على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أسرع نقل الملفات للوسائط. MASV هو نقل ملفات كبير ومبسط. قم بتسريع سير عمل الفيديو الخاص بك من خلال مشاركة الملفات بسلاسة وعالية الأداء.

الموقع الإلكتروني: massive.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MASV. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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