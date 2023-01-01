يجمع برنامج موجز ببراعة بين محادثات الفريق والمشاريع ومكالمات الفيديو ومشاركة الملفات والتخزين، مما يساعدك على تحديد أولويات الإجراءات ذات الرافعة المالية العالية. يتميز بتصميم بسيط وخالي من الفوضى.

الموقع الإلكتروني: gobrief.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BriefX. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.