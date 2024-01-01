Kino Live

Kino Live

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الموقع الإلكتروني: kino.live

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kino Live على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أداة اتصال بمساحة عمل الفيديو مصممة للإلهام. تجمع Kino زملاء العمل عن بعد معًا من خلال تقنية الفيديو التي تخلق إحساسًا بالمكتب. بفضل تقنية Spaces Technology، يتمتع كل شخص بمساحة مخصصة للمشاركة والتعاون والإلهام مع الآخرين. يمكن لزملاء العمل التنقل بحرية بين المساحات المختلفة كما لو كانوا في مكتب فعلي، بطريقة تقلل من إجهاد الاجتماعات الافتراضية. جلب المزيد من التفاعلات العضوية الشبيهة بالمكتب من خلال الفيديو عالي الوضوح والديناميكيات المكانية لتقليد التفاعلات الطبيعية في مساحة العمل. تم تصميم Kino لربط زملاء العمل عن بعد طوال يوم العمل. يتيح Kino للزملاء البعيدين العمل معًا جنبًا إلى جنب. سهولة التعاون وثقافة الشركة التي تحدث بشكل طبيعي. تتم إدارة سير العمل والاتصال بالفريق ببساطة من خلال مشاركة الفرق في بيئة Kino الإبداعية. يمتزج كينو مع سير العمل اليومي مما يثير الإبداع. إنها الأداة الوحيدة التي يحدث فيها مجتمع العمل المشترك عن بعد. مستقبل التعاون عبر الفيديو يرتقي به كينو.
الفئات:
Business
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: kino.live

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