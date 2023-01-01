WebCatalog
Excalidraw+

Excalidraw+

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: excalidraw.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Excalidraw+ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Excalidraw عبارة عن أداة سبورة بيضاء تعاونية افتراضية تتيح لك رسم المخططات التي تتميز بأنها مرسومة يدويًا بسهولة. في Excalidraw+، سواء كنت شركة أو فردًا، يمكنك إنشاء مساحة عمل حيث يمكنك إدارة وتنظيم جميع الرسومات التي قمت بإنشائها. يمكن لزملائك في العمل الوصول بسهولة إلى الرسومات، كما يتم حفظها بشكل آمن على السحابة. يتم تمكين التعاون المباشر بشكل افتراضي دون الحاجة إلى خطوات إضافية.

الموقع الإلكتروني: excalidraw.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Excalidraw+. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Excalidraw

Excalidraw

excalidraw.com

Kanbansi

Kanbansi

kanbansi.com

Columns Ai

Columns Ai

columns.ai

MURAL

MURAL

mural.co

WeWork

WeWork

wework.com

Zoho Docs

Zoho Docs

zoho.com

Limnu

Limnu

limnu.com

HyHyve

HyHyve

hyhyve.com

Conceptboard

Conceptboard

conceptboard.com

BookFusion

BookFusion

bookfusion.com

AI Room Styles

AI Room Styles

airoomstyles.com

KiwiIRC

KiwiIRC

kiwiirc.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية