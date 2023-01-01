Excalidraw عبارة عن أداة سبورة بيضاء تعاونية افتراضية تتيح لك رسم المخططات التي تتميز بأنها مرسومة يدويًا بسهولة. في Excalidraw+، سواء كنت شركة أو فردًا، يمكنك إنشاء مساحة عمل حيث يمكنك إدارة وتنظيم جميع الرسومات التي قمت بإنشائها. يمكن لزملائك في العمل الوصول بسهولة إلى الرسومات، كما يتم حفظها بشكل آمن على السحابة. يتم تمكين التعاون المباشر بشكل افتراضي دون الحاجة إلى خطوات إضافية.

الموقع الإلكتروني: excalidraw.com

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