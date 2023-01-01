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Kanbansi

Kanbansi

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الموقع الإلكتروني: kanbansi.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kanbansi على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

KANBANSI هو حل برمجي يعمل على تبسيط استخدام نموذج تطوير البرمجيات السريع الناجح للغاية، المعروف باسم KANBAN. وينصب التركيز على التمثيل المرئي لسلسلة القيمة مع خطوات عملية مختلفة. يتم تدوين الخطوات الفردية على بطاقات الفهرسة ودمجها على السبورة البيضاء.

الموقع الإلكتروني: kanbansi.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kanbansi. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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