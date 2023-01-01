يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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KANBANSI هو حل برمجي يعمل على تبسيط استخدام نموذج تطوير البرمجيات السريع الناجح للغاية، المعروف باسم KANBAN. وينصب التركيز على التمثيل المرئي لسلسلة القيمة مع خطوات عملية مختلفة. يتم تدوين الخطوات الفردية على بطاقات الفهرسة ودمجها على السبورة البيضاء.

الموقع الإلكتروني: kanbansi.com

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