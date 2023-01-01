برنامج أريثون للتوظيف. تقدم شركة Arithon منصة توظيف بسيطة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة تعمل على تبسيط العمليات وأتمتتها، مما يمكّن القائمين على التوظيف من أن يكونوا فعالين وأن يصبحوا قادرين على المنافسة للغاية.

الموقع الإلكتروني: arithon.com

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