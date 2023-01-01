WebCatalog
eRecruiter

eRecruiter

system.erecruiter.pl

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من eRecruiter على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

التوظيف الفعال وسهل الاستخدام. تعد eRecruiter منصة إدارة التوظيف الأكثر شيوعًا في بولندا، ويستخدمها يوميًا الآلاف من مسؤولي التوظيف للحصول على طلبات التوظيف والاتصال بالمرشحين والتعاون مع الشركة من مكان واحد. ويساعد هذا النظام أيضًا في إدارة شروط موافقة المرشحين ومعالجة الحقوق الجديدة للمرشحين.

الموقع الإلكتروني: system.erecruiter.pl

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ eRecruiter. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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