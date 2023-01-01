تعمل شركة Herogami على تعزيز تكتيكات إدارة مشروع Agile الخاصة بك من خلال تطور كانبان الخاص بها ونهج متكامل فريد من نوعه.

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