WebCatalog
STARS

STARS

stellarvelocity.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من STARS على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

STARS عبارة عن لوحة كانبان رقمية لإدارة المشاريع. يحتوي على واجهة السحب والإفلات وميزات غنية للتعاون. تنقل كل بطاقة على لوحة كانبان معلومات مهمة حول المشروع بما في ذلك الأولوية والملكية والحالة والمواعيد النهائية. يمكن لمديري المشاريع استخدام Timeline Viewer وWorkload Analyzer لتحديد الحالة العامة للمشروع بسرعة ومكان الاختناقات المحتملة.

الموقع الإلكتروني: stellarvelocity.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ STARS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Assign It To Me

Assign It To Me

app.assignittome.com

RationalPlan

RationalPlan

projectplanning.cloud

Bubble Plan

Bubble Plan

bubbleplan.net

Static.app

Static.app

static.app

Shuffle

Shuffle

shuffle.dev

Kanbanist

Kanbanist

kanban.ist

Upwave

Upwave

accounts.upwave.io

Form Engineer

Form Engineer

app.form.engineer

Hygger

Hygger

accounts.hygger.io

Preceden

Preceden

preceden.com

Universe

Universe

web.univer.se

Jet Admin

Jet Admin

app.jetadmin.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية