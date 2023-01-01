STARS عبارة عن لوحة كانبان رقمية لإدارة المشاريع. يحتوي على واجهة السحب والإفلات وميزات غنية للتعاون. تنقل كل بطاقة على لوحة كانبان معلومات مهمة حول المشروع بما في ذلك الأولوية والملكية والحالة والمواعيد النهائية. يمكن لمديري المشاريع استخدام Timeline Viewer وWorkload Analyzer لتحديد الحالة العامة للمشروع بسرعة ومكان الاختناقات المحتملة.

الموقع الإلكتروني: stellarvelocity.com

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