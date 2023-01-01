WebCatalog
UpDiagram

UpDiagram

updiagram.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من UpDiagram على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

UpDiagram هي أداة مجانية لإدارة المشاريع التعاونية بهدف تقديم أفضل خدمة على الإطلاق للجميع. يوفر UpDiagram طرق عرض عمل متعددة (Grid، وKanban، وMindmap، والتقويم، والجدول الزمني) والعديد من الميزات التعاونية الديناميكية بما في ذلك تعيين المهام، وتقرير الملخص اليومي، والتحديثات المباشرة، والدردشة الداخلية، وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يتناسب Updiagram مع الصناعات المختلفة وتتوفر العديد من القوالب المجانية للاستخدام.

الموقع الإلكتروني: updiagram.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ UpDiagram. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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