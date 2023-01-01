UpDiagram هي أداة مجانية لإدارة المشاريع التعاونية بهدف تقديم أفضل خدمة على الإطلاق للجميع. يوفر UpDiagram طرق عرض عمل متعددة (Grid، وKanban، وMindmap، والتقويم، والجدول الزمني) والعديد من الميزات التعاونية الديناميكية بما في ذلك تعيين المهام، وتقرير الملخص اليومي، والتحديثات المباشرة، والدردشة الداخلية، وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يتناسب Updiagram مع الصناعات المختلفة وتتوفر العديد من القوالب المجانية للاستخدام.

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