Manuscripts

أداة تأليف بسيطة للمستندات المعقدة. البحث تعاوني وديناميكي. معالجات النصوص ليست كذلك. المخطوطات هي أداة تأليف تعاونية مصممة خصيصًا لدعم المحتوى العلمي وإمكانية التكرار، منذ لحظة بدء المشروع.

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