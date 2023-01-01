أكثر بكثير من مجرد أداة لإدارة المشاريع. Gouti هي أداة لإدارة المشاريع، وأداة PPM، وحل تعاوني، ومنهجية للمؤسسات، وأداة لرصد الوقت والتوافر: نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لإدارة المشاريع

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