WebCatalog
TimeLog

TimeLog

login.timelog.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TimeLog على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل تبحث عن حل لإدارة المشاريع يوفر رؤى رائعة في الوقت الفعلي للبيانات المالية لمشروعك؟ TimeLog هو الحل الرائد لإدارة المشاريع المالية للشركات ذات التوجه الاستشاري. الجمع بين تتبع الوقت والنفقات الأكثر سهولة في الاستخدام مع إدارة المشاريع الحديثة والفواتير وإدارة الموارد وإعداد التقارير المقاومة للرصاص. يعد TimeLog الحل الأقوى للشركات التي تسعى للحصول على أفضل البرامج.

الموقع الإلكتروني: timelog.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TimeLog. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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