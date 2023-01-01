Ravetree هو حل إدارة عمل حائز على جوائز للمؤسسات التي تعتمد على المشاريع. تتضمن منصتنا: إدارة المشاريع، وتخطيط الموارد، وتتبع الوقت والنفقات، وإدارة الأصول الرقمية، وإدارة علاقات العملاء، والمزيد. يمكنك رؤية الصورة الكبيرة بسهولة من خلال تنظيم جميع معلوماتك في مكان واحد!

الموقع الإلكتروني: ravetree.com

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