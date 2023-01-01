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Sellsy

Sellsy

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الموقع الإلكتروني: sellsy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sellsy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Sellsy هو حل فرنسي لإدارة الأعمال. تم دمج إدارة علاقات العملاء والفواتير والمحاسبة والدعم في نفس الواجهة البديهية.

الموقع الإلكتروني: sellsy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sellsy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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