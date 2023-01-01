Overleaf هو محرر LaTeX تعاوني قائم على السحابة يستخدم لكتابة المستندات العلمية وتحريرها ونشرها. وهي تتعاون مع مجموعة واسعة من الناشرين العلميين لتوفير قوالب LaTeX للمجلة الرسمية وروابط التقديم المباشرة. تم إطلاق Overleaf في الأصل في عام 2012 باسم WriteLaTeX من قبل شركة WriteLaTeX Limited، التي شارك في تأسيسها جون هامرسلي وجون ليس ميلر. كلاهما علماء رياضيات وقد استلهموا من تجاربهم الخاصة في الأوساط الأكاديمية لإيجاد حل أفضل للكتابة العلمية التعاونية. لقد بدأوا في تطوير WriteLaTeX منذ عام 2011. أطلقوا النسخة التجريبية من Overleaf في 16 يناير 2014 في أول حدث #FuturePub الذي عقد في المكتبة البريطانية في لندن. في 20 يوليو 2017، استحوذت Overleaf على ShareLaTeX لإنشاء مجتمع مشترك يضم أكثر من مليوني مستخدم. أدى ذلك إلى إنشاء Overleaf v2، الذي يجمع الميزات الأصلية من كليهما في منصة واحدة قائمة على السحابة مستضافة على overleaf.com. تم اختيار Overleaf كواحد من الفرق العشرة التي شاركت في برنامج تسريع Bethnal Green Ventures (BGV) لصيف 2013. . بدأ هذا البرنامج في 1 يوليو 2013 واستمر لمدة 3 أشهر. تم عقد يوم العرض التجريبي لبرنامج BGV 2013 الصيفي في 19 سبتمبر 2013. وقد تلقت الشركة استثمارًا استراتيجيًا من Digital Science في عام 2014. فازت شركة Overleaf بجائزة الأعمال التجارية عبر الإنترنت المبتكرة في حفل توزيع جوائز Nominet Internet لعام 2014، واحتلت المرتبة 99 في قائمة SyndicateRoom لعام 2018 لأفضل 100 شركة بريطانية الأسرع نموًا. وقد تمت مناقشة Overleaf كأداة لكتابة المنشورات العلمية في Nature وScience وRed Hats opensource.com و مجلة تكنولوجيا المعلومات الألمانية هيز على الإنترنت. "في عام 2017، اعتمد CERN، مختبر فيزياء الجسيمات الأوروبي بالقرب من جنيف، سويسرا، Overleaf كمنصة التأليف التعاوني المفضلة لديه." يوفر Overleaf نماذج لتقديمها إلى المجلات والمؤتمرات العلمية. على سبيل المثال، يشير معهد IEEE وSpringer (بما في ذلك Nature) إلى إمكانية التقديم باستخدام Overleaf.

الموقع الإلكتروني: overleaf.com

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