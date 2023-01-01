WebCatalog
Method Grid

Method Grid

app.methodgrid.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Method Grid على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أصبح ضمان المشروع في البيئات الخاضعة للرقابة أمرًا بسيطًا. تستخدم العديد من مؤسسات الاستشارات الهندسية والتشييد الرائدة في العالم طريقة Method Grid لضمان مشاريعها وخدماتها.

الموقع الإلكتروني: methodgrid.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Method Grid. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

IEEE Spectrum

IEEE Spectrum

spectrum.ieee.org

OxBlue

OxBlue

app.oxblue.com

eSUB

eSUB

app.esub.com

RisePath Projects

RisePath Projects

plancentral.com

Tilvin

Tilvin

tilvin.com

ProjeQtOr

ProjeQtOr

projeqtor.org

Method Draw

Method Draw

editor.method.ac

VivifyScrum

VivifyScrum

app.vivifyscrum.com

EarthCam

EarthCam

earthcam.com

Cerebro

Cerebro

apps.cerebrohq.com

WorkOtter

WorkOtter

saas.workotter.com

Projects Online

Projects Online

projects.onl

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية