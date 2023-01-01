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Cerebro

Cerebro

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: cerebrohq.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cerebro على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نحن نساعد على إنشاء مشاريع مذهلة! Cerebro هو برنامج لإدارة المشاريع والبرامج التعاونية. لقد تم تصميمه لأقسام التسويق وشركات البناء واستوديوهات المؤثرات البصرية والرسوم المتحركة، بالإضافة إلى المكاتب المعمارية.

الموقع الإلكتروني: cerebrohq.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cerebro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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