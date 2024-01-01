RoboHead

RoboHead

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الموقع الإلكتروني: robohead.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RoboHead على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

RoboHead هو حل برمجي لإدارة المشاريع - مصمم لمحترفي التسويق والمبدعين - لمساعدة الفرق على التركيز على موظفيهم والمواعيد النهائية والتسليمات الإبداعية. يحتوي RoboHead على كل ما تحتاجه لإنشاء عمل رائع في مكان واحد: الجداول الزمنية والميزانيات والتسليمات والتدقيق عبر الإنترنت والاستطلاعات والتقارير وإدارة الأصول والمزيد.
الفئات:
Business
برامج إدارة المشاريع

الموقع الإلكتروني: robohead.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RoboHead. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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