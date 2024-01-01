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Projectworks عبارة عن منصة لإدارة الأعمال مصممة لمساعدة شركات الخدمات المهنية والإبداعية على إدارة مؤسساتها بشكل أفضل في مجالات إدارة المشاريع والبيانات المالية للمشروع وإدارة الأفراد. تشمل ميزاتنا الأساسية توفير الموارد، والتنبؤ، والفواتير، والجداول الزمنية، والمصروفات، وإدارة المشاريع، وحرق المشروع، وحجز الإجازة. تم تصميم Projectworks خصيصًا لشركات البرمجيات والمهندسين المعماريين والمهندسين والمستشارين الإداريين.

الموقع الإلكتروني: projectworks.io

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