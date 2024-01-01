Projectworks

Projectworks

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الموقع الإلكتروني: projectworks.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Projectworks على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Projectworks عبارة عن منصة لإدارة الأعمال مصممة لمساعدة شركات الخدمات المهنية والإبداعية على إدارة مؤسساتها بشكل أفضل في مجالات إدارة المشاريع والبيانات المالية للمشروع وإدارة الأفراد. تشمل ميزاتنا الأساسية توفير الموارد، والتنبؤ، والفواتير، والجداول الزمنية، والمصروفات، وإدارة المشاريع، وحرق المشروع، وحجز الإجازة. تم تصميم Projectworks خصيصًا لشركات البرمجيات والمهندسين المعماريين والمهندسين والمستشارين الإداريين.
الفئات:
Business
برامج إدارة المشاريع

الموقع الإلكتروني: projectworks.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Projectworks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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