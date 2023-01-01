ManagePlaces عبارة عن منصة لإدارة المشاريع لشركات المقاولات. توفر المنصة المستندة إلى الويب العديد من الميزات لدعم وتمكين إدارة المشاريع والمهام بسهولة، وإدارة المستندات، والإدارة المالية، وتعاون الفريق، وتتبع الأداء. تساعد ManagePlaces، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات صناعة البناء والتشييد، الشركات على مركزية أعمالها وأتمتتها وتوسيع نطاقها.

الموقع الإلكتروني: manageplaces.com

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