WebCatalog
ManagePlaces

ManagePlaces

app.manageplaces.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ManagePlaces على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ManagePlaces عبارة عن منصة لإدارة المشاريع لشركات المقاولات. توفر المنصة المستندة إلى الويب العديد من الميزات لدعم وتمكين إدارة المشاريع والمهام بسهولة، وإدارة المستندات، والإدارة المالية، وتعاون الفريق، وتتبع الأداء. تساعد ManagePlaces، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات صناعة البناء والتشييد، الشركات على مركزية أعمالها وأتمتتها وتوسيع نطاقها.

الموقع الإلكتروني: manageplaces.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ManagePlaces. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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