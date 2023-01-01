WebCatalog
Sketch Club

Sketch Club

app.sketchclub.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sketch Club على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لا يوفر لك SketchClub أدوات رائعة للرسم والرسم والخربشة والتلوين وتحرير الصور فحسب، بل يساعد أيضًا في تحفيزك على الاستمرار في الإبداع! اطلع على المجتمع حيث يوجد تحدي رسم جديد كل يوم، إلى جانب المسابقات المنتظمة وحتى التعاونيات حيث يمكنك المتابعة من حيث توقف فنان آخر. لا ترسم بمفردك، انضم إلينا اليوم!

الموقع الإلكتروني: app.sketchclub.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sketch Club. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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