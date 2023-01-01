تطبيق OkSo هو تطبيق رسم بسيط عبر الإنترنت للتعبير عن أفكارك وأفكارك واستيعابها وتنظيمها. ارسم للتوضيح. ارسم لفهم.

الموقع الإلكتروني: okso.app

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