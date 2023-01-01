فكر، اكتب، نظم أفكارك بناءً على البطاقات وعلامات التبويب. تطبيق لتدوين الملاحظات على الويب لتنظيم وإثراء جميع أفكارك في مكان واحد.

الموقع الإلكتروني: xtiles.app

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