Amplenote هو تطبيق لتدوين الملاحظات وقائمة المهام مصمم لمساعدة المستخدمين على التفكير بشكل أفضل وGSD. التركيز: الأمان والبساطة وسهولة التعامل مع العملاء.

الموقع الإلكتروني: amplenote.com

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