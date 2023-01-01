تعيد شركة Ambient الوقت إلى رؤساء الموظفين والمؤسسين من خلال تدوين الملاحظات وإدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي وغير ذلك الكثير، مما يسمح لهم بالتركيز على ما هو استراتيجي حقًا.

الموقع الإلكتروني: ambient.us

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